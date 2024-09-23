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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رضا عبدالعال: استمرار ميكالي مكسب كبير للكرة المصرية

ميكالي المدير الفني
ميكالي المدير الفني لمنتخب 2005

أشاد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" باستمرار البرازيلي ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة داخل الكرة المصرية.

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ميكالي مديراً فنياً لمنتخب مصر للشباب 2005

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" قرار تولي البرازيلي ميكالي منتخب ٢٠٠٥ قرار جيد من جانب اتحاد الكرة ويخدم الكرة المصرية في السنوات المقبلة".

وأضاف:" استمرار ميكالي مكسب كبير للكرة المصرية لأنه حقق نتائج مميزة مع المنتخب الأولمبي في الفترة الأخيرة وفي أولمبياد باريس "

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