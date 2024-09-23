رضا عبدالعال: استمرار ميكالي مكسب كبير للكرة المصرية

أشاد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" باستمرار البرازيلي ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة داخل الكرة المصرية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" قرار تولي البرازيلي ميكالي منتخب ٢٠٠٥ قرار جيد من جانب اتحاد الكرة ويخدم الكرة المصرية في السنوات المقبلة".

وأضاف:" استمرار ميكالي مكسب كبير للكرة المصرية لأنه حقق نتائج مميزة مع المنتخب الأولمبي في الفترة الأخيرة وفي أولمبياد باريس "