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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نجم الأهلي السابق: أرفض رحيل معلول في يناير

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أفضل اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم النادي في السنوات الأخيرة.

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وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أرفض رحيل علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي في يناير المقبل وأعتقد أنه سيتم حل أي أزمة تتعلق باللاعب من جانب إدارة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة".


وأضاف:" علي معلول لاعب لا غني عنه داخل صفوف فريق الأهلي وسيكون له دوراً كبيراً في الفترة المقبلة ".

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