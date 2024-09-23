خالد جاد الله : يحي عطية الله وأشرف داري إضافة فنية قوية لـ الأهلي

أكد خالد جاد الله نجم الكرة المصرية السابق، أن كرة القدم دائمًا تحتاج للقوة المالية من أجل فرض حالة الاستقرار، وكذلك ضم أبرز اللاعبين، مشيرا إلى أن الأهلي قام بضم لاعبين مميزين مثل يحيى عطية الله وأشرف داري من نجوم منتخب المغرب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أشرف داري سيكون إضافة جيدة لدفاع الأهلي، ولن يجعل جماهير الفريق تشعر بغياب محمد عبدالمنعم الذي انتقل لنادي نيس، وهو لاعب يمتاز بالقوة والثبات الانفعالي، ولديه مزايا شخصية وعقلية رائعة ولا يهتز تحت أي ضغوط.. وهي نقطة تفوق كبيرة".

وأضاف: "الأهلي لديه استقرار إداري وفني كبير، ومعه لاعبين مميزين وهم الأفضل على مستوى قارة إفريقيا، والفريق لن يجد مشاكل كثيرة في دوري الأبطال إلا مع نصف نهائي البطولة، واللاعبين لديهم إمكانيات جيدة فرديًا وجماعيًا".