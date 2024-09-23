فيلم "سوبر ايسو" يمنح الأمل لذوي القدرات الخاصة ويدعو للحب وتحدى الصعاب

ضمن فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى تنظمه مؤسسة “أولادنا” برئاسة سهير عبد القادر ويحمل شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى تم عرض فيلم الرسوم المتحركة "سوبر ايسو" فكرة وانتاج ريم حمودة وقصة وسيناريو وحوار محمود صابر واخراج خالد عبد العليم .

فكرة فيلم الرسوم المتحركة "سوبر ايسو"

تقول ريم حمودة انه بعد عرض الجزء الاول منذ عامين خلال الدورة السادسة من الملتقى وحقق نجاحا ضخما حيث جسد حياة الشاب كريم احد اعضاء مؤسسة اولادنا والذي يعمل فى دار الكتب والوثائق احد اهم قطاعات وزارة الثقافة، قررنا تقديم جزء ثانى بقصة مبتكرة توجه دعوة للحب وتحدى الصعاب.

وتدور حول فتى صغير يتمتع بخيال واسع ويتردد في الاستيقاظ لأول يوم من تدريبات السباحة، حيث يشعر بالتوتر وعدم الثقة ، وبعد بداية صعبة في المسبح، يشعر بأنه أقل من باقى الأطفال، حتى يلتقى بنملة متكلمة تعلمه درسًا قيمًا عن المثابرة والقوة، على الرغم من تحدياتها الخاصة.

واعتمادًا على هذا الدرس ومستلهما شجاعة النملة وصمودها ، يتعلم انه بالعزيمة يمكنه تجاوز المخاوف وأن الإرادة يمكنها تحريك الجبال ويعود بحماس إلى المسبح جاهزًا لمواجهة تدريباته بثقة جديدة، وأكدت ان “أولادنا” من ذوى القدرات الخاصة جزء من المجتمع وراسخون فى وجدان الامة وكفل دستور 2019 حقوقهم خاصة بعد أن أصبح العديد منهم نماذج مشرفه في مختلف المجالات ومثلوا مصر دوليًا وباتوا مصدرًا يستمد منهم الاسوياء الطاقه والامل والحب والإنسانية.

كما أشارت إلى إن مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة تضم العديد من النماذج اللافتة التى ترسخ فكرة إطلاق مشروع فنى وادبى يوثق ملامح حياتهم من خلال أعمال سينمائية وتليفزيونية وإذاعية وأعمال أدبية وغيرها .