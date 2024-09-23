جوري بكر تفجر لأول مرة سر طلاقها.. "حكاية" قبلة جريئة وضعتها في ورطة

تحدثت الفنانة جوري بكر،عن موقفها النبيل تجاه طفله رضيعة وجدتها ملقاه في الشارع دون إهتمام لتقوم بتنظيفها، معقبة :"من بعد ما بقيت أم الموضوع بقى صعب وأي بنى أدم هيشوف المنظر ده مع أم وطفلتها رضيعة في درجة حرارة صعبة هيعمل كده"، وذلك خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل".

وتابعت جوري بكر: "أي ست هتشوف المنظر ده وخاصة الأم هيصعب عليها الموقف لأنها ملهاش مأوى والطفلة رضيعة كانت في حجم ابني الصغير وهي وحشتني أوي زي ما كنت متعودة أشوفها، واتأثرت بيها وكان نفسي أربيها مع ابني بس ده مسؤولية كبيرة عليا وحاولت اساعد أمها بس هي رفضت وهربت وخدت البنت ومشيت وبتمنى تكون البنت بخير وكويسة وبدعيلها كل يوم".

جوري بكر

جوري بكر عن عودتها لزوجها سريعاً: مكانش تريند وأي ست مجنونة بتتعصب على حاجات تافهة

وأشارت جوري بكر، إلى أن إنفصالها عن زوجها وعودتهما سريعاً لم يكن قصده التريند ولكن الموضوع عبارة عن سرعة قرار جاء وقت غير موفق، "أي ست مجنونة بتنفعل وبتتعصب على حاجات تافهة ممكن تعمل أي تصرف غصب عنها والسوشيال ميديا ده مكان لأخبار الفنانين واللي عملته غلط لأني مش المفروض أتكلم عن حياتي الشخصية".

جوري بكر وزوجها

جوري بكر عن الهجوم عليها بسبب قبلة لشقيقتها: في صفحات معمولة علشان تهاجمني

وتحدثت جوري بكر عن هجوم البعض عليها بسبب قبلتها لشقيقتها، قائلة :"معرفش الناس بتهاجم ليه يمكن دي صفحات الناس بتسلطها عليا وأنا وغيري من الفنانات بنعمل كده وأخدنا الصورة دي أنا واختي وإحنا صغيرين وحبينا نعملها لما كبرنا والموضوع بسيط".

جوري بكر

جوري بكر: تصريحي عن "جمال مي عمر مينفعش في الشعبي" غير صحيح

ونفت جوري بكر ما قالته في تصريحات صحفية بأن "جمال مي عمر مينفعش في الشعبي" ، مؤكدة انها قامت بترشيحها في مسلسل جعفر العمدة وتجمعها علاقة صداقة قوية بينها وبين زوجها المخرج محمد سامي.