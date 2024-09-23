جوري بكر تكشف عن سبب غريب وراء كره الناس لها (تفاصيل)

كشفت الفنانة جوري بكر عن إنها دائمًا تشعر بأن تقديمها أدوار الشر في أعمالها الفنية، كان سببًا رئيسيًا وراء كره الجمهور لها للغاية، موضحة أن دورها في مسلسل “برغم القانون” يعتمد على الشر أيضًا، ولكن أكثر من دور “وداد” في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل".

جوري بكر عن دورها في "برغم القانون": كنت خايفة لما قريت الورق والدور صعب عليا جدا

وتابعت جوري بكر: "كنت خايفة جدا لما قريت دوري في مسلسل برغم القانون، لأنه دور صعب جداً والمخرج شادي عبد السلام هو اللي رشحني للدور والمنتج ريمون مقار.. قولتلهم ليه أنا اللي أعمل الدور ده قالولي مش شايفين حد غيرك يقدر يعمل الدور ده".

كما أشارت جوري بكر، إلى أنها سعيدة للغاية بمشاركتها في مسلسل "برغم القانون" كونه أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصي في الدراما، وكانت متخوفة للغاية حتى لا يعتقد البعض بأنه يتذكرني بأدوار الشر فقط، معقبة :"حاسة أني لو عملت دور طيب مش هيليق عليا".

جوري بكر: إيمان العاصي طول الوقت مركزة وعامله زي الأطفال الصغيرين في اللوكيشن

وتحدثت جوري بكر عن كواليس العمل مع إيمان العاصي في برغم القانون قائلة :"كواليس جعفر العمدة كانت جملية وقربتنا من بعض في برغم القانون لأن معظم الوقت قاعدين مع بعض في الكارفان وإيمان طول الوقت مركزة وبنتكلم عن المسلسل وتفاصيله والثغرات اللي بين كل مشهد ومعظم الحلقات مكانتش موجودة والمخرج كان بيحكيها لينا فكنا بنحسها ولما كنا بندخل المشهد مش بنحضر أو نراجع".

واختتمت جوري بكر حديثها قائلة: "إيمان العاصي من الشخصيات الجميلة ولما قربت منها حبيتها أكتر وهي هادية جداً مهما كانت في أحداث حواليها عامله زي الأطفال الصغيرين تاخد كرسي وتقعد على جنب وملهاش دعوة بأي حاجه، بس أنا غيرها بحب أعرف اللي بيدور حواليا ومش بحب أبقى قاعدة في اللوكيشن ومش عارفه اللي حواليا ووالدتي أول واحده باركت لي على دوري في برغم القانون".