أمطار خفيفة على بعض المناطق..حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يشهد اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغلب المحافظات، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة في فترات الليل.

ومن المتوقع أن تتساقط أمطارًا خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وذلك وفقًا لما اعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم 23-9-2024

ونستعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في أغلب المدن اليوم..

- درجة الحرارة في القاهرة .. 24 و 32.

- درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 و 29.

- درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 22 و 31.

- درجة الحرارة في المنصورة .. 22 و 31.

- درجة الحرارة في الزقازيق .. 22 و 32.

- درجة الحرارة في طنطا .. 22 و 31.

- درجة الحرارة في دمياط .. 25 و 30.

- درجة الحرارة في بورسعيد .. 26 و 31.

- درجة الحرارة في الإسماعيلية .. 24 و 33.

- درجة الحرارة في السويس .. 24 و 33.

- درجة الحرارة في العريش .. 23 و 30.

- درجة الحرارة في رفح .. 22 و 30.

- درجة الحرارة في رأس سدر .. 24 و 35.

- درجة الحرارة في نخل .. 17 و 32.

- درجة الحرارة في سانت كاترين .. 15 و 28.

- درجة الحرارة في الطور .. 26 و 35.

- درجة الحرارة في طابا .. 24 و 30.

- درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و 35.

- درجة الحرارة في العلمين .. 22 و 29.

- درجة الحرارة في مطروح .. 23 و 28.

- درجة الحرارة في السلوم .. 22 و 29.

- درجة الحرارة في سيوة .. 23 و 33.

- درجة الحرارة في الغردقة .. 27 و 35.

- درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 36.

- درجة الحرارة في الفيوم .. 23 و 32.

- درجة الحرارة في بنى سويف .. 22 و 33.

- درجة الحرارة في المنيا .. 22 و 33.

- درجة الحرارة في أسيوط .. 23 و 34.

- درجة الحرارة في سوهاج .. 25 و 34.

- درجة الحرارة في قنا .. 26 و 35.

- درجة الحرارة في الأقصر .. 26 و 36.

- درجة الحرارة في أسوان .. 27 و 37.

- درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 26 و 37.

- درجة الحرارة في أبو سمبل .. 27 و 37.

- درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 36.

- درجة الحرارة في حلايب .. 29 و 34.

- درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و 35.

- درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 33.