لاعب الأهلي الأسبق : الزمالك يحتاج إلى تعاقدات مع لاعبين أكتر التزامًا

تحدث عفت نصار لاعب النادي الأهلي الأسبق عن الصفقات الجديدة التي تعقدها الأندية المصرية في فترة الانتقالات وخاصة تعاقدات نادي الزمالك.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "عند إبرام أي صفقة جديدة، يجب متابعة اللاعب المطلوب قبلها بسنة كاملة، وتجهيز تقارير كاملة عن حالته ومستواه قبل ضمه، لكن الزمالك أصبح يتعامل مع الصفقات مثل (قفص الطماطم)، وعلمت ما حدث بشأن آرون بوبيندزا، والزمالك يحتاج للاعب منضبط اخلاقيا وجيد فنيا، والزمالك يحتاج لـ 3 مدافعين وظهير أيسر ومهاجم وديفيندر وجناح أيسر مع مصطفى شلبي".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لظهير أيسر جدًا مع احترامي لقدرات بنتايك ومحمد حمدي، وكونراد ميتشالاك لاعب جيد ولكنه يحتاج لمساحات كبيرة، هو لاعب سريع بعدما شاهدت بعض الفيديوهات له لكن مهاريا ليس جيدًا، من الممكن إبرام صفقة جيدة تُغني عن ضم 10 لاعبين".

وختم: "الزمالك لو قام بالتعاقد مع ثنائي دفاعي قوي، الفريق سيكون أفضل بكثير".