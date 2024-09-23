عفت نصار : الأهلي لديه الأفضلية الفنية في السوبر الأفريقي .. لكن القمة دائمًا خارج التوقعات

أكد عفت نصار، أن لقاء الأهلي والزمالك دائمًا ليس له مقاييس فنية، والأمور تكون للاعبين داخل المستطيل الأخضر، ودرجة استعدادات كل لاعب داخل الملعب، مشيرًا إلى أن تلك المباريات دائما تكون تاريخية في مسيرة بعض اللاعبين، ومواجهة كأس السوبر 94 لازال الجميع يتذكر هدف أيمن منصور.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي بشكل عام لديه الأفضلية في بعض الأمور الفنية، لكن الزمالك لديه حافز كبير وقادر على أن يكسب في النهاية، رغم معاناة الأبيض من وجود ثوابت وشكل تكتيكي، وأداء الفريق أمام الشرطة الكيني لم يكن جيدًا".

وأضاف: "مباراة السوبر تحتاج لظهور ناصر ماهر تحديدًا بشكل أفضل لأنه الوحيد الذي يستطيع صناعة خلل في المنظومة الدفاعية للنادي الأهلي، وسواء مروان عطية أو أكرم توفيق يلعبان أمام الدفاع، وتحركات ناصر سوف تساهم في خلخلة دفاع الأهلي، وكل عناصر الزمالك سيحاولون إثبات قدراتهم، وكل التوفيق للناديين، وأتمنى أن يكون التشجيع مثاليًا".