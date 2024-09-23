اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة اليوم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق.

جاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

في سياق آخر، عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، جزار وعامل خردة وكهربائى بالسجن المؤبد لإتهامهم بإستدراج شخصين وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية، عن طريق الاكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر عاصم طايل.



وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهمين: "عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و "محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و "محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما كريم شعبان صالح محمد محمد، و شعبان صالح محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استدرجوهما لمكان قصي وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا اسلحة نارية وبيضاء - محل الإتهامات التالية في مواجهتهما وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهيهما وسرقتهما كرها عنهما.



وجاء في أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد "٢" إثنين سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش، وأنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".



وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر عدد "١٠" عشرة طلقات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وأنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواة " دون مسوغ قانوني.