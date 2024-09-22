حبس عاطل لحيازتة كمية من مخدر الكوكايين

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الكوكايين تقدر قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تحريات مكافحة المخدرات

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت اتجار أحد العناصر الإجرامية في مخدر الكوكايين متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين، ميزان حساس، سيارتين ملاكى، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 10 ملايين جنيه تقريبًا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ‏لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية ‏والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط ‏العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 ‏سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.‏

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس ‏الأعلى للآثار.‏

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع ‏عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة ‏السلاح المضبوط. ‏

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر ‏الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 ‏مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية ‏‏(لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة ‏الشكل من الحجر الجيري).‏

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، ‏وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. ‏

إخفاء القطع الأثرية

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع ‏علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم ‏المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص ‏بحيازته وإحرازه.‏

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية ‏أو المهنية.