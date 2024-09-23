عضو مجلس الأهلي : لا نعلم سر ثقة جماهير الأحمر الزائدة قبل السوبر الأفريقي

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، صعوبة مواجهة السوبر الافريقي المقبلة أمام الزمالك الجمعة المقبل في اللقاء المقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "الكابتن الخطيب كان تضايق جدًا من اطمئنان وثقة البعض بشأن تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، وكل ما يقال عن المباراة غير صحيح، الأهلي يحترم الخصم دائمًا، والمنافسة عربية مصرية.

وتابع شوقي: "الأهلي يحترم جميع الأندية، ونتمنى الفوز باللقب، ولكن لابد من احترام المنافس، وأي خصم يواجه الأهلي يكون صعب، والاستهانة بأي فريق أمر غير رياضي مطلقا".

وأكمل: "الأهلي في الفترة الأخيرة ينافس بشكل آخر، والنادي انتقل للمنافسة في منطقة مختلفة تمامًا، وهناك معطيات جديدة، وسنخوض منافسات كأس الانتركونتينتال، بالإضافة لكأس العالم للأندية 2025، وهناك إمكانية لمواجهة فرق أوروبية بحجم ليفربول ويوفنتوس.. والأهلي في مرتبة ومكانة مختلفة خلال الفترة القادمة.. ونتمنى التوفيق للأهلي".

وأتم: "علينا في الأهلي أن نكون مستعدين بقوة للمنافسات القادمة، وبقيادة أسطورية مثل محمود الخطيب، وهو يُقدر ما نحن مُقبلين عليه أكثر من الجميع، ولدينا لجنة تخطيط ومسئولين مميزين، ومارسيل كولر لديه قدرات عظيمة، ومعه إدارة قوية، ونتمنى التوفيق له ولكل القائمين على الكرة من أجل الاستمرار في صناعة المجد".