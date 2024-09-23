مصرع أربعيني في مشاجرة بجنوب غرب الأقصر

لقي أربعيني مصرعه؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين جيران، بسبب الأطفال؛ راح ضحيتها أحد أفراد إحدى العائلتين، بقرية المريس بجنوب غرب الأقصر.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين تربطهما علاقة جيرة؛ وذلك بسبب لعب الأطفال؛ تطورت من مشادة إلى مشاجرة بالشوم؛ وتعرض على أثرها أشرف. ا، 45 عاما، وعلى الفور تم استدعاء سيارات إسعاف لمكان الواقعة، وانتقال رجال الشرطة، كماتم نقل المصاب إلى مستشفى حورس التخصصي.

ولفظ المصاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الناجمة عن ضربة على الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

وكانت الأقصر قد شهدت أمس الأحد، قيام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لعدد (٦) مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد رافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

ويبلغ إجمالى عدد المدارس بمحافظة الأقصر (١٠٧٣) مدرسة، وتضم عدد ٢٨٤.٨٦٣ طالب وطالبة.

وشملت الزيارة مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.

واطمأن الوزير والمحافظ على تنفيذ الإجراءات والآليات للالتزام بالكثافات المتفق عليها، كما تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية لهذه المدارس، والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة.

واطمأن الوزير والمحافظ على جاهزية المدارس والفصول الدراسية، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، والمعامل، والمكتبات، بهذه المدارس، فضلًا عن الاطمئنان على تسليم الكتب الدراسية، وذلك لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة، وانتظام العملية التعليمية.