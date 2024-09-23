لقي شخص في العقد الخامس من العمرمصرعه ،في قرية الضبعية غرب مدينة الأقصر، و بعدما تلقى ضربة على رأسه بواسطة "شومة" أودت بحياته في الحال بسبب خلافات الجيرة.

ضربوه بالشومة ..مصرع أربعيني في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالأقصر

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الضبعية غرب مدينة الأقصر، بنشوب خلافات جيرة بين شخص في العقد الخامس من العمر، ما أدى لإصابته بضربة مباشرة على الرأس بواسطة شومة خشبية.

وهرعت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث ليتبين مصرع شاب يدعى أ.ن.س ويبلغ من العمر 46 عاما، حيث وجد جثة هامدة لإصابته بضربة مباشرة على الرأس بواسطة شومة.

ونقل مرفق إسعاف الأقصر جثمان المتوفى إلي مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين الانتهاء من التحقيقات، والتصريح لذويه باستلام الجثمان والدفن.

وحررت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الأقصر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ ضبط المتهمين وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.

بسبب خلافات مالية .. تفاصيل مشاجرة سيدة وطليقها بمنطقة مصر القديمة

تباشر جهات التحقيق بمنطقة مصر القديمة ، التحقيقات حول إصابة سيدة وطليقها في مشاجرة دموية بينهما بمنطقة مصر القديمة التابعة لـ مديرية أمن القاهرة بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة باستخدام السلاح الأبيض بينهما لوجود خلافات مالية، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ونتج عن ذلك إصابتهما المذكورة.

وبتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بشارع محمد الصغير، كشف عن تفاصيل الواقعة .

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين "ربة منزل" 27 سنة، مقيمة محل البلاغ، مصابة بجرح سطحي باليد اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وطليقها 39 سنة، “عاطل” مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم نقلهما لمستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.