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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عفت نصار: الأهلي لم يُظلم في سوبر 94 والكاف ظلم الزمالك في نادي القرن 

سوبر 94
سوبر 94

أكد عفت نصار لاعب نادي الزمالك الأسبق، أن مباراة السوبر الإفريقي في جوهانسبرج 94، الأهلي لم يتعرض للظلم، ومحمد يوسف ضرب حسين عبداللطيف بتعمد وعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وأضاف نصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "طارق سليم ضرب الحكم بعد المباراة والكاف قرر إيقاف الأهلي وقتها".

وتابع: "الكاف ظلم الزمالك في لقب القرن الإفريقي ومش مصدق أي مستند يؤكد أن اللائحة تم تعديلها في 94، والعالم كله بيحسم اللقب بالأبطال وليس النقاط وعبده صالح الوحش ومصطفى فهمي هم من كانوا يديروا الكاف".

واستطرد: "الشركة الراعية رفضت تسليمنا الكأس في القاهرة وعمل لقطات مصورة للاحتفالات كما كان متفق عليه، على عكس الأهلي عند الفوز بالألقاب".

واختتم: "الزمالك عند فوزه بالدوري، الاتحاد المصري رفض نزول أسر اللاعبين للملعب على عكس الأهلي في احتفالات الأمس بالدوري، وتواجد كل أسرهم وهي احتفالات متباينة بين الناديين".

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