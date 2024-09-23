عضو مجلس الأهلي : الخطيب مُقدر جدًا لدور جماهير الأحمر في الانتصارات

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يشعر بجهد اللاعبين طوال الموسم الماضي، ويتفهم مشاعرهم ويقدرهم كثيرًا، وكان لابد من تكريمهم في احتفالية لحصد لقب الدوري المصري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أنا مشجع أهلاوي وسعيد بما يحققه فريقي، ونتمنى العمل دائما لصالح النادي، ومشاعري دائمًا مختلفة تماما بعيدا عن مجلس الإدارة، وسأظل مشجعًا بعيدًا عن العمل في الإدارة، وأنا حريص دائمًا على السفر مع فريق الكرة على مدار 50 عامًا سواء داخل مصر أو خارجها، ولا أعرف شكل الاهلي في التليفزيون لأنني موجود دائما في الملعب مع الجمهور منذ الطفولة".

وأضاف: "الأهلي ليس له إلا جماهيره القوية وهم الأعظم في الكون، ولديهم حب وانتماء ومساندة في كل الظروف، وهم يستحقوا أن نبذل كل جهد من أجلهم".