شبانة : أداء الزمالك أمام الشرطة الكيني أحدث قلق كبير للجماهير قبل ملاقاة الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن التحفيز والرغبة في إثبات الذات سلاح قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مواجهة كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 27 سبتمبر في الرياض، مشيرًا إلى أن المواجهة ليس لها معايير، لكن المستوى الفني للفريق الأبيض أمام الشرطة الكيني تسبب في حالة قلق لجماهيره.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أداء الأهلي أمام جورماهيا مقنعا، يحيى عطية الله لاعب الأهلي من أفضل اللاعبين، وهو لاعب دولي وقادم من الدوري الروسي وسبق له ارتداء قميص الوداد المغربي، وتألقه شئ طبيعي، وهناك مشكلة بدأت تواجه الأندية الإفريقية في تسجيل هدف في شباك الأهلي".

وأضاف: "مارسيل كولر، أصبح محيرًا للأفارقة الذين فشلوا في زيارة شباك الأهلي، وحقق المارد الأحمر رقم قياسي بعدما وصل لـ1080 دقيقة دون أن تهتز شباكه، ولا يوجد جديد في التألق أمام جورماهيا، وأرى أن الأمر عادي، والأهلي أصبح من الأقوى قاريًا، وسينافسه على اللقب الترجي وصنداونز والرجاء المغربي، ومازيمبي الكونغولي من بعيد، وكذلك سيكون من الصعب وضع أي فريق آخر في المنافسة".