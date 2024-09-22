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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميلان ينتزع فوزًا مثيرًا من إنتر في ديربي الغضب

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق ميلان فوزًا صعبًا على غريمه التقليدي إنتر ميلان بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

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افتتح ميلان التسجيل مبكرًا عبر اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، مستغلاً تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك حارس الإنتر.
رغم تفوق ميلان المبكر، نجح إنتر في تعديل النتيجة عن طريق لاعبه فيديريكو ديماركو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 28، بعد هجمة منظمة اخترق بها دفاعات ميلان.
وفي الدقيقة 89، استطاع المدافع ماتيو غابيا أن يحسم المباراة لصالح ميلان بتسجيله الهدف الثاني، بعد كرة ثابتة نفذها الفريق بنجاح، ليخرج ميلان من اللقاء بالنقاط الثلاث الثمينة.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط ليتقدم إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد إنتر عند 8 نقاط، ليحتل المركز السادس بفارق الأهداف.

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