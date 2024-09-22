لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر أمام ميلان
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة إي سي ميلان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024/2025.
وتقرر إطلاق صافرة مباراة إنتر أمام نظيره ميلان في العاشرة إلا ربع من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "جوزيبي مياتسا".
تشكيل إنتر أمام ميلان بالدوري الإيطالي
حراسة المرمى: يان سومر.
خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.
خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، هنريخ مختيريان، فيديريكو ديماركو.
في الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.
الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يأتي ميلان في المركز الثالث عشر بـ 5 نقاط.