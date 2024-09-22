رانيا فريد شوقي تطالب المسئولين بالجلوس مع الفنانين.. عندنا مشاكل زي الناس

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن هناك الكثير من الفنانين يعانون من البطالة قائلة: "في ناس كتير فنانين ومخرجين وكتاب سيناريو ومهندسين ديكور وصناع كثير في المجال الفني يعانون من البطالة، والأكاديمية الفنية كل سنة بتخرج دفعة وفي الناس دي؟".

وأوضحت رانيا فريد شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، أن سبب الأزمة أن زمان كان في إنتاج كثير أكثر من الوقت الحالي.

وأضاف: "كان في صوت القاهرة وقطاع الإنتاج ومدينة الإنتاج ومن خلالهم منتجين وفي منتجين قطاع خاص وكانت المنظومة أكبر من كده بكتير".

وعبرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن أمنيتها في مخاطبة أحد المسؤولين للفنانين والجلوس معهم.

وتابعت: "نتمنى يكون في حد بيتكلم مع الفنانين ويعمل اجتماع ومن فترة طالب الفنان الكبير محمد صبحي بده يكون في مقابلة مع رئيس الوزراء أو الرئيس واحنا زي ناس في المجتمع وعندنا شكاوى".

واستكملت: "أنا بشتغل والسنين اللي فاتت عملت شغل لكن أنا بتكلم على حلم شباب كتير وده اللي بيوجعني لأني اتخيلهم أولادي، وأبويا كان بيرفض المشروعات خارج الفن ويقول فلوس الفن تروح للفن"، نافية شائعات اعتزالها قائلة: "أنا مش ناوية اعتزل".