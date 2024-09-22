بعد اعتزاله الفن| تفاصيل مكالمة محمد صبحي لـ كريم الحسيني

كشف الفنان كريم الحسيني، عن تفاصيل مكالمة الفنان الكبير محمد صبحي له عقب إعلانه اعتزال الفن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب كريم الحسيني، عبر صفحته قائلًا : "وبعد مُكالمة الأستاذ محمد صبحى ليا هنزل المسرح النهاردة بإذن الله أعمل أحلى ليلة عرض بعد كل الطبطبه والطاقه الإيجابيه اللى خدتها منك فى المُكالمه".

وأضاف : "بحبك يا أستاذي وقدوتي أبويا الروحي الغالي".



كريم الحسيني يعلن اعتزاله الوسط الفني

وكتب الحسيني، عبر صفحته قائلًا : "قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلاً فنان (قديم نوفي) أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والاسود وماسبيرو زمان".

وأضاف : "قررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعد عن العمل منذ عام 2021 ، حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (اللي مالوش كبير) ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيماني ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد، لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبيه والشلالية".

وتابع : "أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدًا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج أقوم بتدريس التمثيل على مستوى الجامعات والورش.. أقوم بتدريس ماده الدوبلاج والتمثيل الاذاعي والتعليق الصوتي على مستوى الجامعات والورش أيضا، أعمل بالمسرح (مسرح الدولة) الذي إحتضنني ولكني (موظف) بمسرح الدولة.. فأقوم بعمل المسرحيه كبطوله وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر.. بعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه هل هذا يعقل".

وتابع : "ومع ذلك فأنا راضٍ تمامًا.. وأجد سعادتي على خشبه المسرح عندما أستمع إلى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي التي يُشبع رغباتي كفنان موهوب.. إجتهدت وعملت بالمسرح بكل طاقه وجهد منذ عام 2021 حتى أفتح وأُفسح لنفسي مجالًا جديدًا كي أُقدم نفسي بشكل جديد إلى السادة المخرجين والمنتجين والنجوم الذين أقوم بدعوتهم إلى المسرح كي يروني وأنا أُمثل وأرقص وأُغني وأعمل كفنان شامل.

كريم الحسيني: هتعزل الفن بعد انتهاء عرض مسرحية كازينو

واستكمل حديثه قائلًا : "على مدار ثلاث سنوات قمت بفتح 365 ليله عرض ل ٤ مسرحيات ناجحه وتم إستضافتى في أكبر البرامج منى الشاذلي (صاحبة السعادة) ثم ماذا بعد لا شيء.. كم التعليقات والثناء على موهبتي لا حصر لها وكلها ردود أفعال حقيقيه بدون لجان الكترونيه ثم ماذا بعد.. لا شيء، لذا ومن موقعي هذا إتخذت قراراً في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين، بعد إنتهاء عرضى من مسرحية كازينو التى تُعرض على مسرح السلام " فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحه تمامًا أقصد (صفحة الوسط الفنى المبني على اللا معايير).



وأضاف : "سأقوم ببيع سيارتي وسأُسافر الى كاليفورنيا أو الولايات المتحده وسأقوم بدراسه الإخراج السينمائي والإنتاج

وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصه للعمل حتى لو إضُطررت لغسل الصحون ومسح الأحذيه وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أُحقق حلمي الدفين حلم One Man Show ، الحلم الذي رأيته في النجم محمد صبحي والنجم نور الشريف.. وسأعود إلى أرض الوطن وأقوم بإنشاء مدينه كامله مثل مدينة الفنان محمد صبحي (مدينه سنبل) مدينه كلها تسقى الفنون وتتبنى المواهب وسأحتضن كل من هو موهوب سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي سأُنشئ بها مسرح ومحطه إذاعه وبعض أماكن التصوير.

وتابع : "سأقوم بإنشاء قناة عبر اليوتيوب أو بإنشاء منصه (المستقبل) سأقوم بعرضي وعرض الموهوبين على هذه القناه من خلال أفلام قصيره وإسكتشات ومسلسلات وأقوم بالإنتاج لنفسى ولغيري، سأقوم بإنتاج عدد كبير من المسرحيات وسأقوم بإنتاج البرامج الإذاعيه والتلفزيونيه وسأعتمد على هذا الصرح ولن أعتمد على السعي في الوسط الفني اللعين.. شكرًا لكل من أراد أن يحطم حلمي وأقول له أحسنت وافلحت .. ولكن الله خيب ظنك، وبمناسبه الشكر أتوجه بالشكر الى المنتج صديق عمري أحمد السمان الذي تخلى عني تماما منذ إنشاء شركته للإنتاج الفني بعدما حلمنا ونحن صغار بأن الذي سيصعد سيأخذ بيدي أخيه ولكنه عندما أصبح منتجاً تخلى عنى تمامًا.. شكرًا للمنتج إسلام المرسي عن عدم رده على مُكلماتي.

كريم الحسيني: محمد رمضان مبيردش على مكلماتي من ٢٠١٨

وأضاف : " شكرًا للنجم محمد رمضان عن عدم رده على مُكلماتى منذ 2018 إلى الآن وأشكره كثيرًا عن موقف بطولي فعله معي في مسلسل (موسى) (2021) حيث قُمت بإنتظاره على باب الكرفان الخاص به رغم أنه كان يعلم أنني واقفاً على الباب من الساعه 3:00 عصرا الى 9:00 ليلاً حتى أدخل كي أسلم على النجم ولم أخجل من السعي لأنه كان صديقا قديمًا مُقربًا.



كريم الحسيني: أحمد العوضي دعمني ببوست ومردش علي

وتابع : "بل إنتظرت ٦ ساعات مع الفنان رياض الخولي والفنان مفيد عاشور وعندما قابلته الساعه 9:00 تعامل معي على اني معجب لم يتذكر إسمه .. منذ هذا اليوم أُصبت بذبحه في قلبي من هذا التعامل.. شكرًا للنجم أحمد العوضي عن عدم رده على مُكلماتى

منذ 2021 وخاصه بعدما فتحت مشروعي الخاص (عربيه القهوه) وكتب بوست عظيم على السوشيال ميديا أنه يدعمني ومن وقتها وأنا أتصل به وأُرسل له رسائل على الواتساب ولم يرد على مُكلماتي.

وأضاف : "شكرًا للمخرج الذي حلمت بالعمل معه ولم يحدث قط منذ 2017 وحتى الآن المخرج أحمد خالد موسى الذي طال إنتظاري وصبري وطلبي والحاحي في العمل معه ولكنه لم يتردد لحظه أن يرى كريم الموهوب، شكرًا للمخرج الصديق أحمد خالد أمين عن عدم رده على مُكلماتي طيله الخمس سنوات السابقه.. شكرًا للمخرج الصديق الدكتور بيتر ميمي لعدم رده على مُكالماتي منذ 2017 إلى الآنشكرًا للمخرج خيري سالم لعدم رده على مكالماتي الكثيرة.. شكر خاص للمخرج الأستاذ أحمد سمير فرج وهو عارف كويس إيه نوع واجب الحلاقه اللى عمله معايا.. شكرًا للمخرج محمد سلامه الصديق العزيز لعدم رده على مُكالماتي الثلاث سنوات السابقة، شكرًا لرجال شركه سنيرچى الأحياء منهم والأموات عن عدم ردهم على مُكلماتي كان نفسي أوجه الشكر لشركه المتحده بس للأسف ما أعرفش حد فيهم.. شكرا للمشرف العام على الإنتاج ب لبنان الأستاذ الصديق علي حسن على حلاقته ليا.. شكرًا للمخرج الصديق أحمد شفيق على إنه مش شايفنى في أى حاجه مناسبة من ساعة مسلسل ولاد تسعه لما كان بيحلف بموهبتى وإجتهادي.. شكرًا للمنتج الفني الأستاذ هاني عبدالله على حلاقته ليا، شكرًا الكاستنج دايركتور العظيم الذي شارك في إستبعادي على مدار 15 عاماً من أعمال مهمة

وهو طبعًا بقدره من الخالق لأن الله لم يكتبها لي الكاستنج دايركتور النجم أحمد تمام..

شكرًا على إصراره الدفين على إستبعادي وإستبعاد إسمي من كل الأعمال رغم أنني إلتحقتُ بورشه تمثيل عنده 2019 ودفعت رقماً هائلا كي يرضى عني ويقوم بترشيحي ولكنه لم يفعل.

واختتم حديثه قائلًا : "شكرًا لكل من في الوسط الفني الجميل على هذه المعامله الجميله التي وصلتني إلى هذا القرار العقلاني.. وأكيد بعد كتابتى للبوست ده واضح جدًا إنى مش باقي على حاجة

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. (ملحوظه) أنا لا أكتُب هذا البوست كي يتم ترشيحي في مسلسلات ولا إستضافتي في برامج.. أنا أكتب هذا البوست تخليدًا لهذا اليوم.. كي يظهر لي كل سنة في الذكريات..

فسأقوم بتحقيق حلمي عاجلًا غير آجلًا دعواتكم.