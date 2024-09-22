الصحة: تأخر الزواج أسهم في تراجع معدل الإنجاب

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن معدل الإنجاب الكلي تراجع من 3.5 عام 2014 إلى 2.85 في 2021، موضحا أن هناك أسباب متعددة لتراجع معدلات الإنجاب في مصر وتحسن خدمات تنظيم الأسرة في مصر أحد أسباب تراجع المعدلات.

وأوضح الدكتور عمرو حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تحسن في خدمات تنظيم الأسرة والدولة الآن أكثر ثباتا واستقرارا والوسائل المتوفرة والوزارة تصل لكل الأماكن من قوافل وعيادات متنقلة ورائدات ريفيات يتكلموا عن أهمية وسائل منع الحمل ومخاطبة السيدة المصرية.

وتابع: "الخطاب الإعلامي تطور في هذا الشأن وفي حديث دائم عن خطورة الزيادة السكانية، وأكيد طبعا أن تأخر سن الزواج يقلل عدد السنين اللي الست ممكن فيها تخلف والست كلما زاد تعليمها كلما زاد طموحها لحياتها، ومفيش حاجة اسمها انخفاض معدلات الخصوبة أدت لتراجع معدلات الإنجاب".