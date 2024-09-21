الصحة: تفقدنا المنازل الخاصة بالمصابين في أسوان لمعرفة الأسباب

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه منذ رصد حالات الإصابة بنزلات معوية بأسوان، تم تكليف فريق من الطب الوقائي، بقيادة نائب الوزير للطب الوقائي بالتوجه لأسوان.

وقال “عبدالغفار”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده مع رئيس الوزراء عدة مصانع بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، إن الفريق المكلف من وزارة الصحة بمتابعة حالات النزلات المعوية بأسوان، تفقدوا المنازل الخاصة بالمصابين لمعرفة الأسباب.

وأشار إلى أنه تم إجراء ورشات عمل مع رؤساء المستشفيات في أسوان وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة.

وزير الصحة يوجه مديري مستشفيات أسوان بضمان استمرار توافر المستلزمات والأدوية:

يذكر أن وزير الصحة تلقى تقريرًا مفصلاً حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان، على خلفية ما رُصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

وتابع وزير الصحة إلى أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي، حيث تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشار التقرير أيضًا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بإحدى المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز والإحالة لحالات النزلات المعوية، وقد قام بالتدريب، الدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الطوارىء والرعايات المركزة، ومن المقرر تنفيذ إجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.

كما تم عقد اجتماع للفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، ومديري المستشفيات التي تقدم الخدمة، لاستعراض جهود الوزارة والوقوف على الوضع الصحي للحالات المصابة.