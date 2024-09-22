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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الزراعة: التغيرات المناخية سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة 80%

خضراوات وفواكه في
خضراوات وفواكه في سوق شعبي

أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن تغيرات المناخ خلال هذا الصيف كانت خارج الحدود والتحمل إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع مستلزمات الانتاج، مفيدا بأن التغيرات المناخية تسببت في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بنسبة 80%.

وأضاف الدكتور محمد على فهيم، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ارتفاع درجات الحرارة الصيف الماضي كانت بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن لديهم اجراءات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية بزراعة أصناف تتحمل هذه التغيرات المناخية الشديدة.

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وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه ليس هناك تقاوي تتحمل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، مشيرا إلى أن محصول الطماطم تأثر بنسبة 50% بسبب التغيرات المناخية وكل المحاصيل الزراعية في جميع دول العالم تأثرت بالتغيرات المناخية.

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