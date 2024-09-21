رئيس هيئة الدواء يشارك في جولة دولة رئيس الوزراء التفقدية لمصانع الأدوية بمدينة 6 أكتوبر

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الجولة التفقدية التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شهدت زيارة عدداً من المصانع في مدينة ٦ أكتوبر ( أكديما إنترناشيونال - استرازينكا - مجمع مصانع شركة إيفا فارما للصناعات الدوائية ـ المهن الطبية)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

تأتي الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صناعة الدواء؛ بوصفها أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الصحي بشكل مباشر، كذلك في إطار دعم الاستثمار وسياسات توطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية بمصر، ومتابعة خطوط الإنتاج على أرض الواقع، والتأكيد على التزام المصانع لتطبيق ممارسات التصنيع الجيد طبقا للمعايير العالمية .

وتهدف الزيارة أيضاً إلى متابعه انتظام سير العملية الإنتاجية ، وجودة وسلامة المستحضرات الطبية ومأمونيتها وفاعليتها طبقاً للمعايير العالمية، وتوافرها وإتاحتها، وبحث التحديات التي تواجه الارتقاء بمستوي جودة المستحضرات واستمرارية إنتاجها؛ إيماناً بدور الهيئة الفعال في توطين الصناعة المحلية، والارتقاء بمستواها لمنافسة المنتجات العالمية.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التصنيع الجيد تأتي في إطار منظومة متكاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية، وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية، وهي هيئة مستقلة بموجب القانون، وتتبع كافة الإجراءات والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل الإجراءات الرقابية والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بشكل مستقل وفقاً لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التي وضعها منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه، ثمن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدور المجتمعي المهم الذي تقوم به شركات الدواء الوطنية والدولية في المشاركه بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ودعم الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل شامل، وحرص شركاء الصناعة على تنفيذ مستهدفات الدولة المصرية بتوطين المستحضرات العلاجية الحديثة والرائدة، والتوسع في إنتاج اللقاحات المختلفة وغيرها من المستحضرات الدوائية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تعميق التصنيع المحلي لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، بغرض توفير احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات التي تعمل في القطاع الدوائي، والقيام بدورها الرقابي الفعال نحو الارتقاء بمستوي جودة المستحضرات وفاعليتها ومأمونيتها وتوافرها وإتاحتها للجميع؛ حفاظا علي سلامة المريض المصري.