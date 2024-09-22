لراغبي حضور حفل عمرو دياب في الكويت.. قائمة الاسعار كاملة وطريقة الحجز

يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره من جديد في الكويت، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك لعدد من نجوم الغناء العربي.

يقام حفل عمرو دياب في 24 أكتوبر المقبل على مسرح الكويت أرينا، وانطلقت مرحلة بيع التذاكر خلال الأسبوع الماضي.

تراوحت أسعار التذاكر بين 40 - 160 دينار كويتي، ويتم شراؤها إلكترونيًا عن طريق الموقع الخاص بها.

كما يسبقة ماجد المهندس في الثالث من اكتوبر على نفس المسرح وتم بيع التذاكر إلكترونيًا، في سلسلة حفلات الكويت الشتوية للعام الجاري.

عمرو دياب الكثير من الحفلات قليلًا من الأغاني

اكتفى عمرو دياب خلال تلك الفترة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بجانب حفلات الزفاف، وظهر بمشاهد عفوية وهو متواجد في شاطئه الخاص في مراسي بالساحل الشمالي.

بجانب إحياؤه حفل غنائي كبير في العلمين حضره عشرات الآلاف من جمهوره، وقدم باقة من أغانيه بين القديم والجديد.

أحدث أغاني عمرو دياب

طرح عمرو دياب أغنية “الطعامة” في مطلع يونيو الماضي، وتخططت أكثر من مليون مشاهدة خلال شهري طرحها.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا ”

أما الأغنية الثانية كانت “تتحبي”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات تامرح سين، ألحان وتوزيع محمد يحيى.

وتقول كلماتها “الدلع يِتشال له ناسه والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه حاصري قلبى وعينى حاصري مش ها أبالغ ف المزايا مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي أه حرام تتعبى أو تشقي تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي”.