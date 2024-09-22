طريقة عمل فشار بالشيتوس لنكهة جبنية مميزة

الـ فشار من الوجبات الخفيفة المفضلة للكثيرين، فهو سهل التحضير ومثالي للاستمتاع به أثناء مشاهدة الأفلام أو الجلوس مع الأصدقاء. ولإضافة لمسة من النكهة الفريدة، أصبح مزج الفشار مع نكهات مثل الشيتوس شائعًا بشكل متزايد. هذا الخليط يمنح الفشار قرمشة لذيذة ونكهة جبنية مميزة، ليصبح تجربة ممتعة لكل محبي الوجبات الخفيفة.





طريقة عمل فشار بالشيتوس

المكونات:

- 1/2 كوب من حبوب الذرة (للفشار).

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

- 1 كوب من رقائق الشيتوس.

- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

- ملعقة صغيرة من مسحوق الجبن الشيدر (اختياري).





طريقة التحضير:

1. في قدر كبير، سخن الزيت على نار متوسطة.

2. أضف حبوب الذرة إلى القدر، ثم غطِّ القدر واتركه على النار حتى تبدأ الحبوب بالفرقعة.

3. استمر في هز القدر برفق حتى يتوقف صوت الفرقعة، ثم ارفع الفشار عن النار.

4. في وعاء كبير، اطحن رقائق الشيتوس حتى تصبح مسحوقًا خشنًا.

5. أضف الزبدة المذابة إلى الفشار وقلّب جيدًا حتى يتغلف بالكامل.

6. رش مسحوق الشيتوس فوق الفشار وقلّب حتى يتجانس الخليط.

7. إذا كنت ترغب في تعزيز النكهة الجبنية، يمكنك إضافة مسحوق الجبن الشيدر مع مسحوق الشيتوس.

فوائد الوصفة

هذه الوصفة لا تقدم فقط مذاقًا مميزًا ومختلفًا، بل تجمع بين فوائد الفشار كمصدر غني بالألياف الغذائية وقليل السعرات الحرارية، وبين النكهة القوية للشيتوس. هذا المزج يعتبر خيارًا مفضلًا لعشاق الوجبات الخفيفة المقرمشة والجبنية.