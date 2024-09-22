الديهي يحذر من ضرب موسم السياحة بأسوان: “المحافظ شرب من الحنفية وطمأن الجمهور”

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محافظ أسوان قام بطمأنة المواطنين، من خلال تناوله للمياه من الصنبور، وهذه الصورة مهمة جدًا للرد على الشائعات حول وجود تلوث في المياه بأسوان.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الفوضى الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي في حاجة إلى وقفة، لأنها تثير الرأي العام من خلال نشر الشائعات حول تلوث المياه، أو وجود بعض الأوبئة، وهذا من شأنه أن يضرب موسم السياحة في الأقصر وأسوان.



وأضاف أن هناك كتائب الكترونية تقوم ببث الشائعات بهدف ضرب الدولة، معقبًا: "شائعة أسوان ليست الأولى من نوعها، ودائمًا تتعرض مصر لشائعات".

ولا تزال أزمة المرض الغامض تسيطر على أسوان، وتزحف ببطء نحو القاهرة. ووسط تباين المزاعم، وانقسامها بين تلوث مياه الشرب وعدوى الكوليرا، حرص اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على تناول كوب مياه من «الحنفية» بمجمع مدارس أبوالريش بحرى للتعليم الأساسى، وهو بؤرة المرض الغامض.

وتفقد كمال، سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وزار مجمع مدارس أبوالريش، مشيداً بحرص أولياء الأمور على انتظام أبنائهم فى الدراسة.

كما حرص المحافظ على شرب مياه الصنابير فى أكثر من منزل، مستبعداً المياه المعبأة، ضمن رسالة رسمية تؤكد سلامة مياه الشرب. وتشكل قرية أبوالريش بؤرة القلق مع قرى أخرى، إذ عانى عشرات الأهالى من «مرض غامض» تتمثل أعراضه فى إسهال وقىء وغثيان وارتفاع درجة الحرارة. وامتلأت مستشفيات أسوان، بالمرضى، وسط حالة من الذعر والهلع خوفًا من انتشار «المرض الغامض»، بعد 12 يومًا من الإصابات.