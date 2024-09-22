خاص| محامية تكشف مفاجأة للوفد: مياه الصرف الصحي مختلطة بالنيل ويشربها أهالي أسوان

قالت أماني مأمون محامية، من سكان أبو الريش قبلي في محافظة أسوان، إنهم يعانوا منذ سنوات من مشاكل تلوث المياه، بسبب أن المرشح المغذى لقرى أبو الريش قبلى، بعد مصرف السيل المعروفة بـ “ترعة كيما”، واستمرار نزول مياه الصرف بالرغم من تحصلنا على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف الصرف بالنيل لم يتم وقف مياه الصرف ولم يتم رفع كفاءة.

مصرف السيل

وأضافت مأمون، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أننا حصلنا علي وعود عديدة برفع كفاءة أو ربط خط مياه أبو الريش قبلي بخط جبل شيشة، موجها اللوم على شركة مياه الشرب وإدارة المراسي السياحية بأسوان، المتسببان عن تلوث المياه، مرة عن مصرف السيل ومرة ثانية عن عدم المتابعة لضمان وصول المياه بجودة أفضل.

وطالبت مأمون، قائلًا: "بضرورة الشفافية وعدم الاستخفاف بعقولنا وعدم تكذيب أهالي أبوالريش، انتم مسؤولين علي الإصابات، حيث إن الإصابات ظهرت قبل المولد النبوي، ولكن الأهالي كانوا يعتقدون أنها حالة فردية ولكن مع تكرار الحالات واضطرار الأهالي دخول المستشفيات تم معرفة أنه الموضوع ليس طبيعي ولكنه منتشر والمسؤول الأول عن الإصابات هو تلوث المياه".

واختتمت حديثها لـ"الوفد"، أن أغلب الإصابات بين السيدات والفتيات بأعمارهن المختلفة، مما يوضح أن الماء الملوث هو السبب الأساسي خاصة لتواجد النساء بالمنزل دون الخروج من القرية مثل: الرجال.

تغيير الخط المياه

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إجتماعاً مع ممثلى أهالى قرى أبو الريش بمركز أسوان، حيث أعلن المحافظ بأنه سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة خزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط ، والذى يصل إجمالي طوله إلى 15 كم ، وبقطر 500 مللى ( UPVC ).

وقال كمال، خلال بيان أصدره، سيسهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب، مؤكداً على أنه تم التنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء فى إستكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى ، والمتوقفة منذ عام 2010 لتأتى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وهو الذى سيسهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للاستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المختصة.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن نتائج تحليل العينات التى تم أخذها من جميع محطات ومرشحات مياه الشرب بالمحافظة بإجمالى 103 محطات ومرشحات أكدت سلامة المياه من أى تلوث، وجارى قيام الفرق الفنية المركزية بمتابعة حالة المياه فى الشبكات لإعداد التقرير النهائى عنها خلال 48 ساعة، وبالتالى لا توجد أى مخاوف من انتشار الأمراض المعدية.

حيث إن جميع الحالات الموجودة بالمستشفيات جاءت نتيجة تلوث الأطعمة أو المشروبات، لافتاً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم لجميع المحطات والمرشحات، وخاصة فى مناطق أبو الريش وبنبان والرقبة بدراو لضمان سلامة المياه وجودتها وطمأنة المواطنين.

وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لنشر التوعية بين الأهالى وعدم المبالغة والتهويل، حيث يتم نشر الحقائق أولاً بأول سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المحافظة.