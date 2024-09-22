محافظة القليوبية ترد على إقامة طابور الصباح في الشارع بإحدى مدارس بنها

أصدرت محافظة القليوبية، مساء اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية حول "عدم وجود حرم الفناء في مدرستي ورورة 2 والعباس بن عبد المطلب بقرية ورورة" التابعة لمركز ومدينة بنها.

إقامة طابور الصباح في الشارع بإحدى مدارس بنها..

أفاد البيان بأن المدرستين، اللتين أنشئتا منذ أكثر من 35 عامًا بتبرعات من أهالي القرية، لم تتبع المعايير الموضوعة من قبل هيئة الأبنية التعليمية نظرًا لأن تاريخ إنشائهما سابق على تأسيس الهيئة.

وأكدت المحافظة أن الوضع الإنشائي للمدرستين جيد، مع وجود حاجة ملحة لهما، حيث تخدمان عددًا كبيرًا من الطلاب. كما أوضحت أن الموقع الحالي للمدرستين لا يسمح بتوفير أراضٍ محيطة كحرم وفناء، نظرًا لوقوعهما في منطقة سكنية كثيفة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تعذر أيضًا إيجاد أراضٍ بديلة لإنشاء مدارس جديدة تلبي المعايير القياسية، مما جعل الحل المتاح هو إغلاق المدرستين وتوزيع الطلاب على مدارس أخرى، وهو ما قوبل برفض الأهالي نظرًا للأعباء الناتجة عن ذلك.

وأضاف البيان أن الأجهزة المعنية تعمل على إيجاد حلول آمنة وجذرية لهذه المسألة بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إقامة طابور الصباح في الشارع بإحدى مدارس قرية ورورة خلال أول يوم دراسي.