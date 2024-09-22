الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 22 سبتمبر،على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 38ر2 نقطة، ما نسبته 03ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 09ر7170 نقطة.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر447 مليون سهم، بقيمة 17ر72 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 21952 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23ر110 نقاط، بنسبة 79ر1%، ليبلغ مستوى 52ر6258 نقطة، من خلال تداول 8ر358 مليون سهم، عبر 16463 صفقة نقدية، بقيمة 3ر46 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 39ر32 نقطة، بنسبة 42ر0%، ليبلغ مستوى 95ر7757 نقطة، من خلال تداول 7ر88 مليون سهم، عبر 5489 صفقة، بقيمة 8ر25 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 11ر131 نقطة، بنسبة 18ر2%، ليبلغ مستوى 42ر6132 نقطة، من خلال تداول 5ر203 ملايين، سهم عبر 7310 صفقات نقدية، بقيمة 4ر19 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الأسهم الأميركية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثاني

الأسهم الأميركية

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن لم يطرأ أي تغيير يذكر في جلسة أمس الجمعة وسط عزوف المستثمرين عن الشراء مؤقتا بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة إثر خفض كبير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في حين ساعدت مكاسب "نايكي" في ارتفاع المؤشر داو جونز إلى مستوى غير مسبوق.

وقلصت الأسهم خسائرها بعد تعليقات عضو مجلس المحافظين بالاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر التي زادت التوقعات بأن البنك سيخفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد خفضها 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.27 نقطة، أو 0.18%، إلى 5703.37 نقطة عند الإغلاق، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.35% .

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 65.66 نقطة، أو 0.36%، إلى 17948.32 نقطة، في حين ارتفع بنسبة 1.5% في أسبوع.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 37.62 نقطة، أو 0.09%، إلى 42062.81 نقطة، فيما زاد بنسبة 1.6%.