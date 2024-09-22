طريقة تحضير مولتن كيك بالشوكولاتة بخطوات سهلة

يعد الـ مولتن كيك بالشوكولاتة واحدًا من أشهى وأشهر الحلويات العالمية التي تجمع بين مذاق الكيك الغني وحشوة الشوكولاتة السائلة اللذيذة في الداخل، ويعتبر المولتن كيك خيارًا مثاليًا لعشاق الشوكولاتة الذين يبحثون عن تجربة مميزة ومثيرة للحواس، خاصة أنه يمتاز بقوامه الخارجي الطري ومركزه الدافئ والذائب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير المولتن كيك بخطوات بسيطة وسهلة.





طريقة عمل مولتن كيك بالشوكولاتة

المكونات:

- 200 غرام من الشوكولاتة الداكنة.

- 100 غرام من الزبدة.

- نصف كوب من السكر الناعم.

- 2 بيضة.

- 2 صفار بيض.

- ربع كوب من الطحين.

- رشة فانيليا.

- رشة ملح.





طريقة التحضير:

1. إذابة الشوكولاتة:

- قومي بتذويب الشوكولاتة الداكنة مع الزبدة في حمام مائي حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس، ثم اتركيه جانبًا ليبرد قليلًا.





2. خفق البيض والسكر:

- في وعاء آخر، اخفقي البيض وصفار البيض مع السكر والفانيليا باستخدام الخفاقة الكهربائية حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح خفيفًا وهشًا.





3. خلط المكونات:

- أضيفي خليط الشوكولاتة المذابة تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر، وقلبي بلطف حتى تتجانس المكونات معًا.

- أضيفي الطحين والملح تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس.





4. صب الخليط:

- وزعي الخليط في قوالب صغيرة مدهونة بالزبدة، مع مراعاة ملء 3/4 القالب فقط.





5. الخبز:

- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.

- اخبزي المولتن كيك لمدة 10-12 دقيقة فقط. يجب أن يكون الكيك متماسكًا من الخارج وسائلاً في الداخل.





6. التقديم:

- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً لمدة دقيقتين.

- قدمي المولتن كيك دافئًا مع رشة سكر بودرة أو كرة من الآيس كريم على الجانب.





المولتن كيك بالشوكولاتة هو خيار مثالي للحظات الحلوة والمناسبات الخاصة، فهو يجمع بين طراوة الكيك وشهية الشوكولاتة الذائبة. جربي هذه الوصفة البسيطة لتقدمي لعائلتك وضيوفك طبقًا لا يُقاوم من الحلوى.