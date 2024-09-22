لياو على رأس تشكيل ميلان أمام إنتر في ديربي الغضب

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان بقيادة باولو فونسيكا، التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة إنتر أمام نظيره ميلان في العاشرة إلا ربع من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "جوزيبي مياتسا".

تشكيل ميلان أمام إنتر بالدوري الإيطالي

حارس المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إيميرسون رويال- ماتيو جابيا- فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز

وسط الملعب: تيجاني ريندرز- يوسف فوفانا- كريستيان بوليسيتش

خط الهجوم: الفارو موراتا- تامي أبراهام- رافائل لياو.

ويبحث ميلان عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، حيث يرغب في تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2024/2025، بعدما أصبح متواجد في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.