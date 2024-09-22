الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أبو الغيط يشارك في أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط اليوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر في أعمال افتتاح قمة المستقبل بنيويورك، والتي ستنعقد على مدار يومين قبيل بدء الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (٧٩) للجمعية العامة للامم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان الجمعية العامة اعتمدت  "ميثاق المستقبل" الذي يتضمن خمسة فصول رئيسية:
التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، 
وتحويل الحوكمة العالمية، بالاضافة إلى الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة كملحقين للميثاق المستقبلي.

واضاف المتحدث الرسمي بأن السيد الامين العام سيلقي كلمته امام الرؤساء والقادة خلال اعمال القمة في يومها الثاني حيث سيؤكد سيادته على الشواغل العربية في مختلف القضايا المتعلقة بميثاق المستقبل لاسيما مسألة اصلاح وتوسيع مجلس الأمن.

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