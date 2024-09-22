وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى السنبلاوين العام

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية، جولة اليوم، تفقد خلالها مستشفى السنبلاوين العام، لمتابعة سير العمل به، والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي ورصد أي قصور في مستوى الخدمة العلاجية المقدمة

وصرح “وكيل الوزارة” أن الجولة تأتى فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية، خاصة المستشفيات، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية المختلفة، ووحدة الأشعة، والصيدلية الجراحة والعظام والكلى علاوة على الحضانات والعناية وقسم العمليات والمرضى الذين يُعالجون على نفقة الدولة.

كما تفقد “وكيل الوزارة” والمطبخ والمغسلة وغرف التعقيم والمعامل للتأكد من كفاءة عمل الأجهزة، وتوافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية

وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها. موجهاً بتنظيم الدخول للزيارة منعا لازدحام الجمهور، وعمل لوحات إرشادية ولافتات للتسهيل على المواطنين.

وشدد وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والتأكد من جداول النوبتجيات، مشيداً بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة.

وخلال جولته حرص وكيل وزارة الصحة ومرافقوه على استطلاع آراء المواطنين فى الخدمة المقدمة لهم، مؤكدا أن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين بمستوى جيد ولائق هو هدفنا الأساسي ليصل المواطن لمرحلة الرضاء التام عن الخدمة الطبية المقدمة له.وفى ختام الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماعاً بفريق المرور من الطب العلاجى برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ومديرى الإدارات الفنية بصحة الدقهلية والطاقم الطبى بمستشفى السنبلاوين وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى حيث بحث أهم السلبيات التى جرى رصدها وسبل تلافيها .

