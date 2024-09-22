نظم مجمع سوهاج للاعلام ندوة كبيرة عن مبادرة "بداية" التى أطلقها رئيس الجمهورية حول التنمية البشرية وبناء الانسان المصرى، صرحت بذلك إيمان إمام مدير مجمع سوهاج للاعلام.

ندوة عن مبادرة "بداية" ينظمها بمجمع إعلام سوهاج…

وأضافت: ان لقاء اليوم تم فيه التعاون بين العديد من الجهات الفاعلة ممثلة فى ديوان عام محافظة سوهاج ، و وحدة السكان بالوحدات المحلية والقرى ويمثلهم دكتور بهاء عبد الكريم محمود ومديرية العمل ويمثلها الهام ابو زيد وجهاز تنمية المشروعات ويمثله د احمد حبارير نائب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .

وقد تناول اللقاء تعريف مبادرة بداية واهدافها وجمهورها المستهدف والجهات الشريكة ومراحل المبادرة جاء ذلك وسط جمهور متنوع من مختلف الجهات الحكومية ثم تبادل ضيوف المنصة الحديث حول المبادرات الرئاسية التى تحث على التدريب والتأهيل للشباب واهميته وضرورة نشر الوعى باهمية التدريب والتأهيل للحصول على فرص عمل بسوق العمل.

وتناولت الندوة فرص التدريب المتاحة بمراكز التدريب المهنى المنتشرة على مستوى المحافظة ومراكزها وقراها وشروط الحصول على التدريب ومميزات ابحصول على التدريب وتمكين الشباب من اللحاق بفرصة عمل فى سوق العمل كما تناول المحاضر انواع البرامج التدريبة المتاحة فى مراكز التدريب بالاضافة الى عربات متنقلة توفر الخدمة التدريبية.

ثم انتقل الحديث عن دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج والقروض والتمويل المتاح لحث الشباب على البدء فى فكرة مشروع جديد وكيفية الاعداد لدراسات الجدوى واحتياجات سوق العمل.

كما جاء من خلال مداخلات الجمهور المعوقات التى تواجه اصحاب المشروعات وكيفية تخطيها وقانون العمل والتعديلات على اللوائح المنظمة والمرونة والتيسير على الشباب من اجل تشجيع الاستثمار والعمل الحر وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب والموارد المتاحة .