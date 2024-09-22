جامعة برج العرب التكنولوجية تختتم فاعليات مشاركتها في اسبوع شباب الجامعات التكنولوجية

اختتمت جامعة برج العرب التكنولوجية أمس مشاركتها في فاعليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية والذي أقيم في مدينة الشباب بأبي قير في الإسكندرية والذي عُقد خلال الفتره من ١٧ -٢١ سبتمبر الجاري.

وبلغ إجمالي الوفود المشاركة من الجامعات التكنولوجية 600 طالب وطالبة، وشملت فاعليات هذا الاسبوع 27 مسابقة متنوعة في الأنشطة الرياضية والتي فاز خلالها فريق جامعة برج العرب التكنولوجية بالمركز الثالث (برونزية)، كما تشارك الجامعات بـ40 مشروعا تكنولوجيا ابتكاريا بمعدل 4 مشروعات لكل جامعة والتي فازت خلالها فريق جامعة برج العرب التكنولوجية بالمركز الثاني روبوت.

وشهد أيضا أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية العديد من الأنشطة في مختلف المجالات منها العلمي والتي كُرمت خلالها الطالبة سهيلة أحمد محمد محمد كمركز أول جامعة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، بحضور وزيري الشباب والرياضة والعمل والسفير الكوري كيم يونج هيون في ختام حفل شباب الجامعات التكنولوجية والذي عُقد يوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر.

كما تم تكريم فريق مشروع الجامعة 3D Printer من اللجنة المنظمة، وأنشطة أخري ثقافية حيث حصلت الطالبة إسراء علي حسن مصطفي مركز أول في القرآن الكريم، والطالب بلال محمود مرسي محمود علي المركز الثاني في الإنشاد الديني ومركز تاني في الألعاب الإلكترونية، وفازت الطالبة ندي متولي بحيري متولي مركز أول طالبة مثالية.

جاء ذلك بتنسيق من مصطفي سمير الموجي مسئول تنسيق وتنظيم أنشطة وفاعليات الأسبوع وبمشاركة علا طارق في الإشراف علي الطلاب بإدارة رعاية شباب الجامعة بإدارة عصام القاضي.

ومن ناحية أخري، تفقد الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المشروعات الابتكارية التي قدمها طلاب الجامعات التكنولوجية اثناء الحفل الختامي في يوم الخميس ١٩ سبتمبر.

وعلي هامش الحفل المنقض يوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر دشنت جامعة برج العرب التكنولوجية المجلس الاستشاري التكنولوجي الصناعي والصحي بين الجامعات المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث وبحضور وزيري الشباب والرياضة والعمل والسفير الكوري والأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري والذي تضمن 40 برتوكول بين الجامعة والمؤسسات الصناعية والصحية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية وعمداء الكليات ورجال الصناعة المصرية علي رأسهم الدكتور محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية.

وأكد الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس الجامعة، على أهمية هذه المشاركة في تنمية مهارات وقدرات الطلاب، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لتحقيق هذه النتائج المتميزة.

وأفاد"الجوهري" بأن هذا الأسبوع كان فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط بين الجامعات المختلفة، وأنه على ثقة بطلاب الجامعة بأنهم سيواصلون مسيرتهم نحو التميز والابتكار، وسيكونون قادة المستقبل في هذا الوطن.