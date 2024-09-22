"البحث العلمي وتقدم الأمم".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظم بيت ثقافة ابشواى محاضرة بعنوان البحث العلمي وتقدم الأمم، تحدث فيها ماجد لطفي عن مفهوم البحث العلمي وهو عملية عقلية وفكرية منظمة يقوم بها شخص يدعى باحث من أجل دراسة مسألة معينة تسمى موضوع البحث من خلال طرق علمية منظمة تدعى منهجية البحث تهدف إلى الوصول إلى حلول لهذه المسألة أو نتائج صالحة، كما تحدث عن أهمية البحث العلمي سواء للباحث منها الحصول على معلومات جديدة وتحديد الأهداف بدقة ومنح الباحث القدرة على تحليل الظواهر والوصول إلى نتائج وحلول لمشكلة البحث كما أن البحث العلمي مهم للدول، من خلاله يتم تلبية الاحتياجات الأساسية، وتطوير الزراعة حتى يحدث اكتفاء ذاتي، وتحقيق نهضة صناعية وتجارية ومن خلاله تتحقق الرفاهية كما يمكن التنبؤ بالأحداث المستقبلية مثل؛ الزلازل والبراكين والفيضانات والأرصاد الجوية، كذلك الأمور المالية والاقتصادية ومن خلاله يمكن معالجة المشكلات الاجتماعية مثل؛ المخدرات، البطالة، الزواج المبكر، زيادة السكان، وكذلك حل الإشكاليات العلمية المستعصية مثل؛ أمراض العقم، والقلب، والأمراض الخطيرة والفيروسات.

"الإرهاب وأثره على المجتمع".. لقاء أدبي بفرع ثقافة الفيوم …

وشهدت الوحدة المحلية بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا لقاء أدبي لنادى أدب البادية بعنوان الإرهاب وأثره على المجتمع، تحدث فيها الشاعر هاني فرج عن أثر الارهاب على ترويع الأفراد وكيف يؤدى إلى تدمير المجتمع في سفك الدماء، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وأكد على أهمية زيادة الوعي الثقافي للشباب لأنهم الجيل الصاعد الذي يبنى عليه المجتمع، والوعى الثقافى لدى الشباب من أهم الطرق للقضاء على الارهاب والتطرف.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.