المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا: "كلوب بديل ناجلسمان"

كشف رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، عن أن يورجن كلوب سيكون بديلًا لـ يوليان ناجلسمان، وذلك في حال قرر الأخير تدريب نادي كبير.

وتحدث فولر في تصريحات لقناة "ZDF" الألمانية، حيث قال: "بالتأكيد، ليس لدي معرفة حتى ما الذي يرغب يورجن كلوب في القيام به مرة أخرى".

وتابع المدير الرياضي للمنتخب الألماني تصريحاته التلفزيونية: "حال قرر ناجلسمان في وقت ما أنه يفضل تدريب نادٍ كبير مرة أخرى، فبالطبع لا يوجد بديل عن يورجن كلوب إذا أراد ذلك".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية قد كشفت عن أن هناك محادثات بين يورجن كلوب وأحد مسؤولي الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، لكنه لم يوافق على الأمر وفضل الحصول على راحة بعد الرحيل عن ليفربول.