تفاصيل مران الزمالك استعدادا للسوبر الأفريقي أمام الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الأهلي المقبل في السوبر الأفريقي.



وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة لتجهيز اللاعبين بدنياً استعداداً للمباراة المقبلة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي، قبل خوض الفقرة الفنية.

في سياق، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر الأفريقي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية، وتطبيق بعض الجمل الخططية التي سيتم تنفيذها استعداداً للقاء الأهلي المقبل.

واكتفى المدير الفني بالفقرات الخططية في المران دون خوض تقسيمة بين اللاعبين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

