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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيل اَرسنال أمام مانشستر سيتي.. ساكا يقود الهجوم

اَرسنال
اَرسنال

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

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وتقرر انطلاق موقعة مانشستر سيتي أمام اَرسنال في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

ويتواجد الثلاثي؛ بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، على رأس تشكيل اَرسنال الذي سيواجه مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

بينما يأتي على مقاعد الاحتياط، كل من: 

نيتو، وايت، كيويور، ساكوري، لويس سكيلي، جورجينيو، نوانيري، ستيرلينج جيسوس.

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