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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أنشيلوتي يستبعد كارفخال وبيلينجهام من موقعة ألافيس المقبلة

ريال مدريد
ريال مدريد

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، استبعاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم داني كارفخال وجود بيلينجهام من المواجهة المقبلة أمام ديبورتيفو الأفيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

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وأكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أن أنشيلوتي يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين التي أعلن عنها منذ فترة، حيث سيقوم بإراحة الثنائي تمهيدًا للعب مباراة أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي قرر إراحة الثنائي على الرغم من جاهزيتهما وعدم تعرضهما لأي إصابة، مثلما فعل مع فينيسيوس في الشوط الأول ودخل في الشوط الثاني أمام إسبانيول.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيخوض مواجهة أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، والتي يشهدها ملعب واندا ميتروبوليتانو، كما أنه سيواجه ليل بعدها بثلاثة أيام في دوري أبطال أوروبا.

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