هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام اَرسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي التشكيل الرسمي لموقعة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام اَرسنال في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

ويقود الدولي النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام اَرسنال، وذلك بعدما أصبح مهاجم الفريق السماوي الأول، عقب المستويات الكبيرة التي قدمها منذ انتقاله للسيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

تشكيل مانشستر سيتي أمام اَرسنال

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر- مانويل أكانجي- روبن دياز- يوسكو جفارديول.

وسط الملعب: رودري- إلكاي جوندوجان- بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو- آرلينج هالاند- جيريمي دوكو.