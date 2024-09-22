علوم وشعبة قراءات للبنات.. كليات جديدة يُغلن عنها رئيس جامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر اليوم عن افتتاح عدد من الكليات الجديدة، خلال مؤتمر الإعلان عن نتيجة تنسيق كليات ومعاهد الأزهر 2024-2025 للدورين الأول والثاني، لطلاب وطالبات الشعبين علمي وأدبي.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح كليات جديدة

قال داود أنه سيتم افتتاح كلية للخدمة الاجتماعية بالقليوبية، وعلوم للبنات بأسيوط، وشعبة للقراءات بدراسات بنات القاهرة، وشعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجرجا، شعب جديدة للتربية بنات القاهرة، ودراسات إسلامية باللغة الصينية للبنين.

كما أعلن الدكتور سلامة داود، عن فتح باب تعديل رغبات الترشيح للقبول في الكليات، من غدٍ الإثنين حتى الأربعاء المقبل، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

تنسيق الأزهر 2024

وقد أشار الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال مؤتمر اليوم لتنسيق كليات ومعاهد الأزهر إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62%

الحصول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024

طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور الإعلان عنها اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنــــــــا.

2-ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

4-الضغط على عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024.

تنسيق الأزهر 2024

وكان انتهى الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.