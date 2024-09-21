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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

البيت الأبيض يعلق على اغتيال إبراهيم عقيل: نتيجة جيدة لتقديم الناس للعدالة

جيك سوليفان
جيك سوليفان

 وصف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، السبت، الضربة الإسرائيلية على مسؤول بـ«حزب الله»، بالنتيجة الجيدة لتقديم الناس للعدالة، مشيرًا إلى أنه قلق حيال خطر التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

 

 وعن أزمة غزة، ذكر أن «هناك مسارًا يُفضِي إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، لكننا لسنا في مرحلة تسمح بطرح شيء على الطاولة في المحادثات الآن».

غارة جوية على بيروت:

 يُذكر أن إسرائيل قتلت قياديًا كبيرًا في جماعة «حزب الله»، وأعضاء آخرين بارزين في الجماعة اللبنانية، خلال غارة جوية على بيروت، الجمعة، وتوعَّدت بمواصلة حملة عسكرية جديدة حتى تتمكَّن من تأمين المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية.

 

 وقال الجيش الإسرائيلي، ومصدر أمني في لبنان، إن الغارة الجوية أدّت إلى مقتل إبراهيم عقيل وأعضاء بارزين آخرين في وحدة الرضوان التابعة للجماعة، في تصعيد حادّ للصراع المستمر منذ عام بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.

 

 وأكّد «حزب الله»، في بيان بعد منتصف ليل الجمعة بقليل، مقتل عقيل، ووصفه بأنه «أحد كبار قادته»، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية مقتله، وفي بيان لاحق، قال «حزب الله»، إنه قُتل في الضاحية الجنوبية لبيروت «إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة».

 وأضاف أن أحمد وهبي، وهو قيادي أشرف على العمليات العسكرية لقوة «الرضوان»، حتى أوائل العام الحالي، قُتل أيضاً، الجمعة، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

 وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 14 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في الغارة الإسرائيلية، وإن العدد مرشّح للزيادة مع عمل فِرق الإنقاذ طوال الليل. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن 66 شخصًا أصيبوا، منهم 9 في حالة حرجة.

 

 

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