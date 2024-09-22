رودريجو يوضح أسباب غضب أنشيلوتي خلال مواجهة إسبانيول

أوضح الدولي البرازيلي رودريجو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الأسباب الحقيقية وراء غضب مدرب الميرينجي كارلو أنشيلوتي خلال مواجهة إسبانيول، على الرغم من فوز الملكي.

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي لُعبت مساء أمس السبت.

وتحدث رودريجو عن موقعة ريال مدريد وإسبانيول من خلال القناة الرسمية للنادي، فقال: "بالتأكيد، الفوز بهذا القميص مهم للغاية دائمًا وهو هدفنًا، فلقد كانت مباراة صعبة".

وأكمل: "أنشيلوتي كان غاضب منا بعض الشيء، لأننا لم نُحرز إلا في الشوط الثاني، اليوم استقبلنا هدفًا لكننا كنا هادئين بما يكفي للتسجيل".

وأردف: "نجحنا في الرد بسرعة ولكن المدرب كان قد أخبرنا قبل المباراة بأننا كنا سيئين للغاية في الشوط الأول من المباريات السابقة".

وأضاف: "سجلنا فقط أمام ريال مايوركا في الشوط الأول، كان علينا أن نتحسن في مباراة إسبانيول وكنا أفضل لكننا لم نسجل أيضًا".