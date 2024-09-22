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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الإيراني يأمر بسرعة متابعة ضحايا حادث منجم طبس

مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان

أمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزراء الداخلية والصناعة والتعدين والتجارة والصحة ومحافظ خراسان الجنوبیة، بالمتابعة والتحقيق في أبعاد الحادث الذي وقع في منجم طبس للفحم، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأحد.

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وأصدر الرئيس الإيراني، صباح اليوم الأحد، عقب الحادث الذي وقع في منجم طبس للفحم، أوامر إلى وزراء الداخلية والصناعة والتعدين والتجارة والصحة والعلاج والتعليم الطبي ومحافظ خراسان الجنوبیة يطلب فيها تسريع متابعة المصابين والتحقيق في أسباب الحادث ووفاة العاملين بالمنجم.

 

وطالب الرئيس، أثناء إصداره هذه الأوامر، بتعبئة كل المرافق للإسراع في معالجة وضع منجم فحم طبس ومواساة أسر المتوفين ومعالجة المصابين.

 

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحادث، الذي نجم عن انفجار غاز الميثان في منطقتين بمنجم للفحم، وقع مساء أمس السبت.

 

وأضافت الوكالة أن عمال المناجم لقوا حتفهم بسبب الاختناق، وليس بسبب انهيار المنجم.

 

ويعتقد أن هناك عددا من عمال المناجم مازالوا محاصرين في المنجم.

 

وقبل مغادرته لطهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوامره ببذل الجهود لإنقاذ العمال وعلاج المصابين.

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