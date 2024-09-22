طريقة عمل تيراميسو الإيطالي| خطوات بسيطة لحلوى شهية

الـ تيراميسو هو حلوى إيطالية شهية يتميز بنكهته الغنية بالقهوة والجبن الكريمي، يعد من الحلويات المحبوبة في جميع أنحاء العالم، ويُعتبر خيارًا مثاليًا للمناسبات الخاصة.





طريقة عمل تيراميسو بالقهوة

المكونات:

- 3 صفار بيض

- 100 جرام سكر

- 250 جرام جبن ماسكاربوني

- 1 كوب كريمة خفق

- 1 كوب قهوة قوية (مبردة)

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- 24 قطعة بسكويت ليدي فينجر (أو بسكويت سافوياردي)

- مسحوق كاكاو للتزيين





الخطوات:

1. تحضير القهوة:

- قم بتحضير كوب من القهوة القوية واتركها لتبرد. يمكن إضافة قليل من السكر أو الكحول (مثل الماسكرا) حسب الرغبة.





2. إعداد خليط الجبنة:

- في وعاء، اخلط صفار البيض مع السكر باستخدام خفاق كهربائي حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكريمي.

- أضف الجبن الماسكاربوني والفانيليا إلى خليط البيض واخلط جيدًا حتى يتجانس.





3. تحضير الكريمة:

- في وعاء آخر، اخفق كريمة الخفق حتى تصبح كريمية وقاسية. ثم، قم بدمجها برفق مع خليط الجبنة باستخدام ملعقة خشبية.





4. تحضير الطبقات:

- اغمر قطع البسكويت في القهوة لمدة ثوانٍ قليلة، ثم ضعها في قاع طبق التقديم لتشكيل الطبقة الأولى.

- ضع نصف كمية خليط الجبنة فوق البسكويت.





5. إعادة التكرار:

- أضف طبقة أخرى من البسكويت المغطى بالقهوة، ثم أضف باقي خليط الجبنة.





6. التبريد:

- غطي الطبق واتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل أن يكون طوال الليل.





7. التقديم:

- قبل التقديم، رش مسحوق الكاكاو على الوجه لتزيينه. يمكن أيضًا إضافة حبوب قهوة كاملة للزينة.





التيراميسو هو حلى سهل التحضير ومليء بالنكهات. يجمع بين القهوة والجبنة بشكل مثالي، مما يجعله خيارًا رائعًا لكل عشاق الحلويات. استمتع بتجربته مع الأهل والأصدقاء!