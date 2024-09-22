وزير الاقتصاد اللبناني: رقعة الحرب ستتوسع خلال ساعات وليس أيام

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أن هناك تطورات جدية تنذر بتوسع الحرب والأمور تأزمت خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.



وتابع وزير الاقتصاد اللبناني أنه يبدو أن رقعة الحرب ستتوسع خلال ساعات وليس أيام، لافتا إلى أن إسرائيل أخذت موقف حرب أحادي ولديها كل النية لتوسيع الصراع.

الأمم المتحدة بلبنان تُحذر من كارثة وشيكة







يشار إلى أن جينين هينيس بلاسخارت، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، حذرت من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتابعت المنسقة الدولية على منصة إكس: "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنّه لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ طرف".

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت الوزارة في بيان عن ارتفاع "عدد القتلى إلى 45 شخصا"، مشيرة الى استمرار "أعمال رفع الأنقاض" تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية "أخذ عينات" من جثث في المستشفيات لتحديد هوية أصحابها.

وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 37 شخصا، منهم 16 على الأقل نعاهم الحزب بينهم قائدان عسكريان بارزان.



