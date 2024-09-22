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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

لبنان: شهيدان و3 جرحى في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه قد استشهد اثنين وأصيب 3 آخرون في غراتين للاحتلال الصهيوني على بلدتي الماكلية والخيام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

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ذكرت الوزارة  أن الكيان الإسرائيلي شن غارة على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح، كما شن غارة أخرى على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.

 

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، إلى 46، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد.

 

وأشارت الوزارة إلى استمرار عمليات رفع الأنقاض من المكان، لليوم الثالث، مضيفةً أنّ الأدلة الجنائية باشرت عملها لتحديد هويات الشهداء الذين عُثر على أشلائهم.

 

وأسفر العدوان عن ارتقاء عدد من الشهداء في حزب الله، بينهم القائدان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

 

يُذكر أنّ العدوان الذي شنّه الاحتلال على الضاحية جاء بعد ارتكابه مجزرةً يومي الثلاثاء والأربعاء، عبر تفجير أجهزة "البيجر" والأجهزة اللاسلكية، ما أسفر عن استشهاد 37 شخصاً، وإصابة 2931 آخرين.

 

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت ‏مختلف المناطق اللبنانية وأدت إلى ارتقاء شهداء، وكذلك دعماً لغزة، استهدف حزب الله، فجر الأحد، قاعدة ومطار "رامات دافيد"، بعشرات من ‏الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، مرتين.

 

و في رد أولي على المجزرة الإلكترونية، فاستهدف مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رافاييل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية في شمالي ‏مدينة حيفا المحتلة، بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" و"الكاتيوشا".

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